Анонсирован первый безрамочный смартфон с батареей на 11 000 мАч

Девайс с премиальной начинкой и корпусом можно будет использовать как внешнюю батарею.

Китайская компания OUKITEL анонсировала выход своего первого безрамочного смартфона. Девайс OUKITEL K10 будет иметь большой дисплей и аккумулятор с огромной ёмкостью, сообщает Gizmochina.

Вендор из Китая известен смартфонами с внушительной батареей и демократичной стоимостью. К концу года OUKITEL поддержала тренд на безрамочные экраны и анонсировала смартфон с 6-дюймовым дисплеем, разрешением FHD+ и соотношением сторон 18:9. OUKITEL K10 получил премиальную отделку: корпус из магниевого сплава имеет вставки из австралийской телячьей кожи.

Ключевой особенностью смартфона будет батарея ёмкостью 11 000 мАч с быстрой зарядкой 5А. По слухам, аппарат сможет за 2,5 часа полностью восполнить запасы аккумулятора. OUKITEL K10 также оснастят 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ. Судя по видео, смартфон будет иметь двойную основную камеру и дактилоскопический сенсор на задней панели.

Стоимость OUKITEL K10 не называется. По слухам, флагманский смартфон выйдет на рынок в начале 2018 года.