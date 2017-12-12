Смартфон со сканером отпечатков пальцев под дисплеем покажут в январе

Американский производитель компьютерных комплектующих Synaptics объявил о создании рабочего прототипа сканера отпечатков пальцев Clear ID, встроенного под дисплей. Первый смартфон с такой технологией выйдет в январе 2018 года, сообщает Techreport.
Synaptics Fingerprint Sensors and TDDI Selected for Multiple Huawei Smartphones https://t.co/jnCtbBxGwb pic.twitter.com/PjdHONUTc9— Synaptics, Inc. (@SynaCorp) 17 октября 2017 г.
Специалисты компании заявили, что датчик Clear ID FS9500 может работать под экраном любого гаджета с OLED-дисплеем. Чтобы распознать отпечаток пальца, сенсор будет подсвечивать дисплей и считывать рисунок. По словам Synaptics, их датчик может работать даже с защитными стёклами толщиной до 1,5 мм. Передача данных будет осуществляться по протоколу TLS методом шифрования AES и ECC.
Synaptics заявила, что первый смартфон с датчиком Clear ID будет презентован на выставке CES-2018, которая состоится в январе следующего года. Судя по активному изучению технологии инженерами Samsung, этим аппаратом может быть флагман Galaxy S9.
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