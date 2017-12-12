Смартфон со сканером отпечатков пальцев под дисплеем покажут в январе

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Смартфон со сканером отпечатков пальцев под дисплеем покажут в январе

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Фото: © twitter.com/Synaptics, Inc.‏

Этими смартфонами может стать пара корейских флагманов — Samsung Galaxy S9 и S9+.

Американский производитель компьютерных комплектующих Synaptics объявил о создании рабочего прототипа сканера отпечатков пальцев Clear ID, встроенного под дисплей. Первый смартфон с такой технологией выйдет в январе 2018 года, сообщает Techreport.

Специалисты компании заявили, что датчик Clear ID FS9500 может работать под экраном любого гаджета с OLED-дисплеем. Чтобы распознать отпечаток пальца, сенсор будет подсвечивать дисплей и считывать рисунок. По словам Synaptics, их датчик может работать даже с защитными стёклами толщиной до 1,5 мм. Передача данных будет осуществляться по протоколу TLS методом шифрования AES и ECC.

Synaptics заявила, что первый смартфон с датчиком Clear ID будет презентован на выставке CES-2018, которая состоится в январе следующего года. Судя по активному изучению технологии инженерами Samsung, этим аппаратом может быть флагман Galaxy S9.

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