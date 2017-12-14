Смартфоны Apple, Samsung и Xiaomi стали самыми продаваемыми в России

Представители сайтов объявлений рассказали, что китайские бренды попали в топ-4 смартфонов России, а флагманский iPhone X сильно подешевел.

Интернет-площадки объявлений "Авито" и "Юла" рассказали, смартфоны каких брендов были самыми востребованными на вторичном рынке России в ноябре.

Самым популярным телефоном на вторичном рынке остаётся iPhone, который в ноябре приобретали чаще на 11,3%, чем в прошлом месяце. На втором месте расположились аппараты Samsung, на третьей позиции — Xiaomi. Четвёртое место заняли смартфоны Meizu, которые за месяц стали популярнее на 0,3%.

По данным площадок, средняя стоимость смартфона Apple была самой высокой среди остальных гаджетов — 19,8 тыс. рублей. За аппараты Samsung в среднем просили 11,1 тыс. рублей, а за телефоны Xiaomi отдавали 10,8 тыс. рублей.

Также представители сайтов с объявлениями рассказали, что за месяц число объявлений, посвящённых iPhone X, упало на 77%. Уменьшилась и цена устройств — в начале декабря за самый дорогой смартфон Apple просят уже на 28% меньше, чем в начале ноября.