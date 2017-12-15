iMac Pro стоит в России 380 тыс. рублей

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iMac Pro стоит в России 380 тыс. рублей

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Фото: © Apple Inc. 

Apple пока что привезла в нашу страну только базовую модификацию своего самого производительного девайса.

В российском отделении Apple Store в продаже появились моноблоки iMac Pro. Производительные компьютеры стали доступны в продаже одновременно по всему миру 14 декабря.

<p>Скриншот @ L!FE</p>

Самый мощный компьютер Apple на данный момент обойдётся в 379, 9 тыс. рублей. На сайте доступна модель в минимальной комплектации — 8-ядерный процессор Intel Xeon, видеокарта Radeon Pro Vega 56 с 8 Гбайт памяти, 32 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 1 Тбайт. Возможно, в будущем появятся более производительные версии.

В комплекте с моноблоком идут беспроводные клавиатура и мышь, кабель питания и кабель Lightning-USB — все в чёрном цвете. На данный момент срок доставки iMac Pro для российских покупателей составляет 2–3 недели.

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