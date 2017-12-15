Samsung выпустит умную колонку в первой половине 2018 года

Это будет смарт-колонка с поддержкой голосового ассистента Bixby и хабом для управления умным домом.

Корейская компания выпустит свою первую смарт-колонку в начале следующего года. О планах Samsung рассказали источники Bloomberg.

По словам инсайдеров, это будет колонка с акцентом на качество звука и управление компонентами умного дома — освещением, бытовыми приборами, камерами. Очевидно, девайс будет работать на базе голосового помощника Bixby, который Samsung выпустила в этом году. Поддержку ассистента уже получили несколько корейских смартфонов.

Корейский вендор выйдет на рынок умных колонок, чтобы конкурировать с его лидерами. Например, с продуктами Google Home (стоимость $129), Echo Amazon и Echo Plus ($99 и $164) и Apple HomePod, которая выйдет на рынок в начале 2018 года по цене $349. Ориентировочная цена смарт-колонки Samsung составит $200.

По подсчётам аналитической компании Gartner, к 2021 году рынок умных колонок достигнет объёма $3,5 млрд. Для сравнения, в прошлом году объём рынка оценивался в $720 млн.