Samsung Galaxy A8 и A8+ (2018) представлены официально

Корейцы презентовали обновлённые аппараты с современным безрамочным дисплеем, которые выйдут в продажу в январе.

Samsung обновила линейку смартфонов Galaxy A. Оба девайса получили Infinity Display и двойную фронтальную камеру, сообщает Gizchina.

Galaxy A8 и A8+ образца 2018 года оснащены безрамочным дисплеем Super AMOLED Infinity с соотношением сторон 18,5:9. Младшая модель имеет диагональ 5,6 дюймов при разрешении Full HD +, старшая укомплектована 6-дюймовым экраном с разрешением 1080 × 2220 пикселей. Смартфоны получили восьмиядерный процессор Exynos 7885, выполненный по 14-нм техпроцессу, и графический ускоритель Mali-G71 GPU.

Модель A8 выйдет с 4 Гбайт оперативной памяти и 32 или 64 Гбайт встроенной, А8+ будет иметь вариант с 6 Гбайт оперативки. Встроенную память можно расширить картами памяти microSD (до 256 Гбайт). Основная одинарная камера аппаратов получила разрешение 16 мегапикселей с апертурой f/1,7, двойная фронталка состоит из сенсоров на 16 и 8 мегапикселей с апертурой f/1,9.

Девайсы оснащены портом USB Type-C, имеют поддержку LTE Cat.11, NFC и MST для работы Samsung Pay. Galaxy A8 оснащён аккумулятором на 3000 мАч, ёмкость батареи A8+ составляет 3500 мАч. Оба смартфона поставляются с ОС Android 7.1.1 Nougat "из коробки".

Аппараты выйдут на рынок в январе 2018 года в чёрном, сером, золотом и синем цветовых вариантах. Стоимость Galaxy A8 стартует от 499 евро (34,5 тыс. рублей) за модель в младшей комплектации.