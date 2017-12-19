Samsung Galaxy S9 не получит двойную камеру

Новая утечка с производства, подтверждающая наличие одинарной камеры, расстроила фанатов бренда.

Новые фотографии Galaxy S9 подтвердили, что корейский флагман выйдет без двойной камеры. Снимки с производства аппарата опубликовал блог Sammobile.

Purported Galaxy S9 back panel hints at a single rear camera https://t.co/z9wdQO0TWz — SamMobile (@SamMobiles) 19 декабря 2017 г.

Инсайдер сделал фото задних панелей устройства, на которых замечена перфорация под одинарную камеру, вспышку и дактилоскопический сенсор. Таким образом, живые снимки положили конец спорам, будет ли флагманский аппарат иметь сдвоенный фотосенсор. Также в очередной раз подтвердилось, что датчик отпечатков пальцев переместится под глазок камеры.

Двойные камеры стали появляться в смартфонах около года назад. Сдвоенный сенсор камеры необходим для лучшей цветопередачи и глубины резкости фото, а также для съёмки фотографий с размытым фоном (боке).

Ранее в Сеть попали характеристики смартфона. По данным источников, Galaxy S9 получит процессор Qualcomm Snapdragon 845, 3,5-мм аудиоджек и 512 Гбайт встроенной памяти на борту. Релиз Galaxy S9 и S9+ должен состояться в январе.