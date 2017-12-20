Новое поколение наушников AirPods выпустят во второй половине 2018 года

Точно известно, что AirPods 2 получат поддержку беспроводной зарядки прямо в чехле.

Авторитетный аналитик KGI Мин-Чи Куо, известный своими точными прогнозами, назвал срок выпуска наушников AirPods. По его словам, второе поколение популярного аксессуара выйдет во второй половине следующего года, сообщает 9to50mac.

Согласно новому отчёту Мин-Чи Куо, наушники стоит ждать после лета 2018 года, в подробности относительно характеристик эксперт углубляться не стал. Точно известно, что AirPods второго поколения получат поддержку индукционной зарядки. Девайс можно будет использовать с базой для беспроводной зарядки AirPower прямо в чехле. Отметим, что сама док-станция должна выйти на рынок в 2018 году.

Ранее Мин-Чи Куо сообщил, что Apple удвоит объёмы производства AirPods и в следующем году продаст 28 млн экземпляров. Перед новогодними праздниками из-за ажиотажа приобрести девайс практически невозможно.