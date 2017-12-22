3 лучших и 3 худших смартфона-флагмана 2017 года

Резонансный iPhone X, сверхсбалансированный One 5T, никчёмный iPhone 8 и провальный Sony Xperia XZ1 — Лайф подводит итоги года, собрав в один список самые удачные и кошмарные девайсы, которые дебютировали в последние 12 месяцев.

Лучшие смартфоны 2017 года

Apple iPhone X

Тим Кук не презентовал ничего революционного. Безрамочные экраны (тем более с таким выступом) были и до iPhone X. Распознаватели лица — тоже. Беспроводная зарядка — в этот же список. Как и ещё полдюжины функций, которые Apple пыталась выдать за собственные инновации.

Но iPhone X — лучший смартфон года сразу по всем показателям. Во-первых, Apple установила нереально мощный процессор: "десятка" спокойно рвёт всех оппонентов в тестах, а в жизни работает очень плавно и резко. Во-вторых, разработчики представили гениальное решение в плане жестов: на iPhone X переключаться между приложениями в разы удобнее, чем на любом другом Android-девайсе.

В-третьих, Куку было достаточно слегка поменять дизайн, чтобы заслужить бурю оваций. Впрочем, трудно не признать, что iPhone X смотрится действительно классно и солидно. Неудивительно, что по освещению в медиа у "десятки" совершенно не нашлось конкурентов — всю осень и начало зимы IT-издания исследовали X под микроскопом, делились впечатлениями и констатировали, что это самый крутой телефон в истории Apple.

Если придираться, то выяснится, что Face ID срабатывает далеко не всегда, аккумулятор держит чуть меньше, чем у iPhone 7 Plus, а смысла от вертикальной камеры немного. Из всего этого можно сделать простой вывод: да, сейчас цена на iPhone X ощутимо завышена. Но, как только она упадёт до 60–65 тысяч за 64-гигабайтную модель, флагман Apple переживёт новый всплеск дикой популярности.

Samsung Galaxy S8

Корейцы порадовали и на презентации, когда показали первый массовый безрамочник в мире, и после премьеры, когда быстро опустили ценник на Galaxy S8 до крайне адекватных значений (сейчас — в районе 40 тысяч рублей).

К S8 могут быть вопросы по ненужным кнопкам (привет, Bixby) и бездарно расположенному сканеру отпечатков пальцев, но владельцы топового Galaxy признаются, что привыкали к этим мелочам пару недель. После этого наступало блаженство, потому что S8 — относительно компактный (помещается в руку) и красивый гаджет с шикарным экраном, мощным процессором, достойной камерой, быстрой зарядкой, водозащитой и 3,5-миллиметровым разъёмом. Тем самым, от которого так рано и так безапелляционно отказалась Apple.

Фактически Galaxy S8 — первый серьёзный конкурент айфону за всю историю линейки Galaxy. Остальные флагманы Samsung исторически были рассчитаны на фанатов Android или хейтеров Apple, но в 2017 году ситуация изменилась. Вплоть до релиза iPhone X Galaxy S8 был безальтернативным вариантом для тех, кому нужен смартфон от А-бренда в актуальном дизайне.

OnePlus 5T

Китайцы поступили максимально грамотно: подождали конца года и презентовали смартфон, отвечающий всем трендам. Большой безрамочный экран — на месте, надёжный алюминиевый корпус — тоже в наличии, двойная камера — сзади, прочное стекло Gorilla Glass 5 — спереди, неплохой аккумулятор (3300 мАч), резкий процессор (Snapdragon 835) и целых шесть гигабайт оперативки — внутри.

Да, 5T не поражает оригинальным дизайном, зато OnePlus установила роскошную цену — всего 550 долларов на старте. Уже сейчас китайский флагман легко найти на распродажах за 500 долларов, то есть всего за 30 тысяч рублей.

По соотношению цены, характеристик и качества равных OnePlus 5T пока нет и не предвидится в ближайшие месяцы. Не зря Forbes признал этот смартфон абсолютно лучшим в 2017 году.

Единственное, что может смущать в 5T, — сам бренд. В России OnePlus ещё не так известен и популярен, как, например, соседи из Xiaomi. Но гики всё равно в восторге — им подготовили отличную игрушку на Новый год.

Худшие смартфоны 2017 года

Apple iPhone 8

Восьмой iPhone — это продукт, которым откровенно заткнули дыру в модельной линейке.

Apple заранее понимала, что не успеет произвести нужное количество "десяток" к сентябрю, поэтому перестраховалась и упаковала iPhone 7 в стеклянный корпус. Само собой, нового процессора и беспроводной зарядки слишком мало для того, чтобы давать телефону отдельную цифру (8, а не 7s), но Кука это не смутило. Вероятно, Тим посчитал, что нельзя отставать по индексу от Samsung: дуэль Galaxy S8 против iPhone 7s даже чисто по вывеске складывалась бы не в пользу американской компании.

На старте "восьмёрка" стоила дороже, чем iPhone 7, но значительно дешевле, чем iPhone X. Из-за этого люди, размышлявшие над покупкой нового смартфона, но имевшие ограниченный бюджет, либо продолжали ходить со старым девайсом, либо просто покупали "семёрку" из соображений экономии и рациональности.

После поступления iPhone X в продажу про iPhone 8 окончательно забыли: слышны только стоны тех нетерпеливых пользователей, которые отдали 70 с лишним тысяч за iPhone 8 Plus, полагая, что "десятка" ещё нескоро доедет до России.

Как выяснилось, опасения были напрасными, а обладатели дорогущих стеклянных "плюсов" теперь массово продают свои гаджеты на барахолках, чтобы добавить немного денег и взять безрамочный iPhone X.

Если вернуться к iPhone 8, то всерьёз присматриваться к этой модели можно будет лишь через несколько месяцев, когда аппарат подешевеет до уровня iPhone 7. Судя по темпам падения цены, ждать осталось менее полугода.

LG G6

В декабре журналисты из PhoneArena провели масштабный тест батарей всех флагманов 2017 года. При помощи специального оборудования была выставлена одинаковая яркость экранов, так что экзамен проходил в равных условиях. Результат никого не удивил: среднее время работы всех смартфонов — 8 часов 44 минуты, а LG G6 выдержал только 6 часов 9 минут, то есть почти в полтора раза меньше нормы.

В комплекте с этим гаджетом нужно сразу давать внешний аккумулятор и предупреждать, что родная батарея будет разряжаться экстремально быстро. G6 не рассчитан на активное использование — он для тех, кто выходит в Интернет только по делу, а не зависает в мессенджерах и соцсетях, как большинство пользователей.

Но корейская модель отстаёт и по другим показателям. Фанаты селфи жалуются на переднюю камеру, а ценители мобильной съёмки — на основную. Адепты бенчмарк-тестов не понимают, почему в G6 стоит чипсет из 2016 года (Snapdragon 821), а исследователи безрамочников отмечают, что рамки в LG слишком заметные по сравнению с тем же Galaxy S8.

Привлекательной остаётся только цена (чуть больше 30 тысяч), но надо помнить, что за такую экономию придётся расплачиваться регулярными походами к розетке, размазанными портретами и ужасными кадрами при недостаточном освещении.

Sony Xperia XZ1

Мобильное подразделение японского гиганта умирает уже несколько лет. Xperia XZ1 — натуральная агония: у него неприлично здоровенные рамки при 5,2-дюймовом экране, маленький аккумулятор (всего 2700 мАч), нет трендовой двойной камеры, но есть космическая цена (под 50 тысяч рублей).

XZ1 мертворождён: в здравом уме его купят только сумасшедшие фанаты, которых у компании уже не осталось: даже эти люди отчаялись ждать, когда им представят что-нибудь кроме унылого прямоугольника с логотипом Sony на фронтальной панели.

Кстати, совсем недавно в Сеть попал шпионский снимок японского безрамочника. Видимо, в компании считают, что опаздывать с выходом такого смартфона на год — нормальная практика. Очень жаль: у Sony есть всё, чтобы производить крутые флагманы, но японцы зачем-то выпускают скучные, вторичные, никому не интересные девайсы по катастрофически завышенным ценам.