Через три года выпустят в два раза больше носимых гаджетов

Согласно прогнозу аналитиков, умные часы будут пользоваться огромной популярностью, а от фитнес-трекеров постепенно будут отказываться.

Объёмы мировых поставок носимых устройств удвоятся к 2021 году. По данным агентства IDC, число производимых гаджетов достигнет 222,3 млн единиц.

На 2017 год число умных часов и фитнес-трекеров выросло до 113,2 млн девайсов. Эта цифра будет расти примерно на 18,4% каждый год и через три года достигнет 223, млн единиц. Сообщается, что вендоры будут выпускать всё больше умных часов — их число увеличится к 2012 году с 61,5 млн до 149,5 млн штук. Большую роль в этом сыграет оснащение их сим-картой для автономной работы в Сети.

Фитнес-трекеры, несмотря на удешевление, будут пользоваться всё меньшей популярностью. По данным IDC, их доля на рынке уменьшиться с 39,8% до 21,5%.