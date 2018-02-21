Samsung Galaxy S9 появился на фото

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Samsung Galaxy S9 появился на фото

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Фото: © /LEAKS

Долгожданный флагман был запечатлён на снимке за несколько дней до официальной презентации.

В Сеть попали фото флагмана Samsung Galaxy S9 за четыре дня до презентации. Снимок смартфона был выложен на сайте SlashLeaks.

Запечатлённый смартфон соответствует всей ранее обнародованной информации. Девайс получил экран с вогнутыми краями, одинарную камеру и сканер отпечатка пальца, расположенный под объективом. Судя по фото, устройство получило стеклянную заднюю панель.

<p>Фото: © <a href="http://www.slashleaks.com/l/samsung-galaxy-s9-hands-on-images" target="_blank">/LEAKS</a></p>

Samsung представит флагманы Galaxy S9 и S9+ 25 февраля, за день до открытия международной выставки Mobile World Congress в Барселоне. Главной особенностью флагманов будут усовершенствованные камеры.

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