Samsung Galaxy S9 появился на фото

Долгожданный флагман был запечатлён на снимке за несколько дней до официальной презентации.

В Сеть попали фото флагмана Samsung Galaxy S9 за четыре дня до презентации. Снимок смартфона был выложен на сайте SlashLeaks.

Запечатлённый смартфон соответствует всей ранее обнародованной информации. Девайс получил экран с вогнутыми краями, одинарную камеру и сканер отпечатка пальца, расположенный под объективом. Судя по фото, устройство получило стеклянную заднюю панель.

Samsung представит флагманы Galaxy S9 и S9+ 25 февраля, за день до открытия международной выставки Mobile World Congress в Барселоне. Главной особенностью флагманов будут усовершенствованные камеры.