Huawei P20 появился на фото. И в нём нет 3,5-мм аудиоджека

Смартфон нового поколения мало чем отличается от предшественника внешне. Но есть несколько нюансов.

В Сеть попали фото смартфона Huawei P20. Снимки были выложены на сайте AndroidAuthority. На них чётко видны отличия устройства от флагмана P10.

Судя по фото, в смартфоне нового поколения будут улучшены динамики. Они, как и у флагмана предыдущего поколения, располагаются на нижней боковой панели, однако в P20 динамики занимают больше пространства.

Самое главное — на снимках нет разъёма для 3,5-мм аудиоджека. Получается, китайцы откажутся от классического разъёма для наушников.

Напомним, компания отменила презентацию новых флагманов на Mobile World Congress в Барселоне. Компания представит новое поколение линейки P 27 марта. Это будут три девайса, и один из них получит тройную камеру.