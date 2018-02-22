Huawei зарегистрировала новый смартфон с двойной камерой

Возможно, компания представит смартфон среднего класса на выставке MWC-2018 вместо нового поколения линейки P.

Huawei сертифицировала на сайте TENAA два новых смартфона. Предположительно, это два варианта модели Huawei Enjoy 8.

По данным сайта, смартфон получит 5,99-дюймовый дисплей с разрешением 720 x 1440 пикселей. Также он получит процессор с частотой 1,4 Ггц, точная модель чипа не сообщается. Кроме того, известно, что аппарат получит двойную камеру с разрешением на 8 и 16 мегапикселей.

Устройство выйдет в двух вариантах — 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб хранилища и 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб хранилища. Кроме того, оно получит разъём для карты памяти microSD. Возможно, компания представит его на MWC-2018 вместо смартфонов P20.