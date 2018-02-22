LG представила смартфоны K8 и K10 2018 года

Корейцы раскрыли характеристики обновлённых бюджетников за несколько дней до презентации.

LG рассказала об обновлённых бюджетных смартфонах K8 и K10 на официальном сайте. Напомним, компания представит устройства на выставке Mobile World Congress в Барселоне.

По словам компании, K10 выйдет в трёх вариантах, которые будут различаться объёмами памяти и разрешением камер. Смартфон получит процессор с частотой 1,4 Ггц — точная модель чипсета не сообщается, — а также сканер отпечатка пальца.

K8 же выйдет в одном варианте с бюджетными характеристиками — 2 Гб оперативной памяти и 32 Гб хранилища, — а также разъёмом для карты памяти microSD. О наличии сканера пальца неизвестно.

Сообщается, что посетители международной выставки смогут протестировать смартфоны. Напомним, главный продукт компании для MWC — обновлённый LG V30 2018 с усовершенствованным искусственным интеллектом.