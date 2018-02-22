Флагман Xiaomi Mi7 получит OLED-экран и двойную камеру

Первый флагман китайцев 2018 года получит много новых возможностей. Об этом свидетельствует программный код прошивки смартфона.

В Сеть попала новая информация о флагмане Xiaomi Mi7. Разработчики XDA изучили программные коды устройства и нашли данные, свидетельствующие о наличии гнущегося OLED-экрана и двойной основной камеры.

Также, по информации программистов, это будет первый смартфон китайской компании с поддержкой функции Always On Display. Это программа, позволяющая при выключенном смартфоне выводить на экран самую необходимую информацию — например, время, пропущенные звонки или входящие СМС.

Напомним, смартфон получит новейший процессор Snapdragon 845, обновлённую операционную систему Android 8.0 с обновлённым лаунчером MIUI 9. Компания представит его на международной выставке Mobile World Congress в Барселоне.