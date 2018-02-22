Samsung Galaxy S10 получит поддержку 5G

Корейский гигант заключил соглашение о разработке и тестировании новой сотовой связи.

Samsung будет сотрудничать с компанией Qualcomm в разработке сотовой связи 5G. Об этом сообщает корейский производитель на официальном сайте. А флагман Galaxy S10 одним из первых получит поддержку новой сети.

Суть в том, что корейцы будут создавать 7-нанометровые системы на кристалле. Qualcomm отказалась от сотрудничества с TSMC и заключила 10-летний контракт с компанией Samsung. Тогда, дополняет PhoneArena, Galaxy S10 может выйти в самом начале 2019 года, и в таком случае он первым получит процессор нового поколения Snapdragon 855, улавливающий частоты 5G.

Ранее на встрече представителей сотовых операторов в Лиссабоне (Португалия) стали известны параметры частот 5G. Сеть будет включать в себя низкочастотный спектр на 600–700 Мгц, среднечастотный на 3,5 Ггц и высокочастотный на 50 Ггц.

Тестирование новой технологии мобильной связи начнётся в конце 2018 года. К 2019 году она должна появиться в 12 городах США. Ранее сообщалось, что Атланта, Даллас и Уэйко первыми получат 5G.