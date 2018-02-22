Apple может выпустить водостойкие AirPods 2 с поддержкой Siri в этом году

Второе поколение беспроводных наушников получит серьёзные усовершенствования аппаратного и программного обеспечения.

Apple работает над AirPods 2 и может представить их уже в этом году. Об этом сообщает Bloomberg. Беспроводные наушники нового поколения получат поддержку голосового помощника Siri.

Как сообщает издание, ассистент отреагирует на стандартную команду "Эй, Сири", а дальше выполнит следующие голосовые команды пользователя, предназначенные специально для управления AirPods. Кроме того, наушники получат защиту от воды.

Есть вероятность, что AirPods 2 выйдут в конце 2018 года. Напомним, первое поколение беспроводных наушников вышло в декабре 2016-го.