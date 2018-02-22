Xiaomi скоро выпустит фитнес-браслет Mi Band 3

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Xiaomi скоро выпустит фитнес-браслет Mi Band 3

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Скриншот видео: youtube.com/Canaltech

Продолжение сверхпопулярного девайса для контроля физической активности прошло сертификацию.

Китайская компания закончила работу над новой версией одного из своих самых популярных продуктов. Об этом сообщил немецкий инсайдер Роланд Квандт в своём "твиттере".

"Работа над Xiaomi Mi Band 3 официально завершена... он прошёл сертификацию Bluetooth".

Инсайдер скинул ссылку на сайт проекта Bluetooth, где указано, что новая версия фитнес-трекера Mi Band получила сертификацию. К сожалению, нет никаких данных о характеристиках гаджета, кроме информации, что браслет будет поддерживать стандарт Bluetooth 4.2LE, отличающийся пониженным электропотреблением. По слухам, девайс могут представить на конференции MWC, которая стартует в конце месяца.

На данный момент последним фитнес-трекером Xiaomi является Mi Band 2. Линейка браслетов Mi Band стала популярна благодаря относительно невысокой цене (порядка 1,5–2 тыс. руб.) и приличной автономности — около месяца без подзарядки.

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