iPhone SE 2 будет представлен в мае и выйдет без аудиоджека

В Сети неожиданно появилась информация о скором выходе второго бюджетника в истории Apple.

Apple представит iPhone SE 2 в мае. Об этом сообщает Appleinsider со ссылкой на китайское издание Macotakara. Китайское издание получило информацию от производителя корпусов для iPhone.

По полученным данным, смартфон получит сканер отпечатка пальца Touch ID. Его корпус будет похож на первый iPhone SE. Также в нём не будет 3,5-мм аудиоджека.

Получит ли смартфон поддержку беспроводной зарядки Qi, неизвестно. Однако, по информации Macotakara, задняя панель устройства будет выполнена из стекла.

Ранее сообщалось, что "яблочная" компания выпустит три iPhone в 2018 году: X Plus, нового поколения и бюджетный смартфон с LCD-экраном. Есть вероятность, что одна из версий бюджетного смартфона получит два разъёма для SIM-карты.