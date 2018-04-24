Apple пытается снизить цену на OLED-экраны Samsung

Корейский электронный гигант — единственный поставщик гнущихся дисплеев для Apple.

Apple ведёт переговоры с Samsung о снижении цен на гибкие OLED-экраны. Об этом сообщает Digitimes со ссылкой на источник в цепочке поставок.

"Яблочная" компания настаивает на снижении цены за единицу со $110 до $100. По полученным данным, корейский гигант изготовит 100 миллионов OLED-экранов для Apple в 2018 году — 25 миллионов для iPhone X и 75 миллионов для двух новых iPhone.

В прошлом году купетиновцы купили 50 миллионов OLED-экранов у Samsung. Ранее сообщалось, что корейцы получают по $110 с каждого проданного iPhone X из-за дисплеев, конденсаторов и NAND-чипов собственного производства.