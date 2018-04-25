Новый бюджетный iPhone будет стоить $799. Флагманы — на $200 дороже

В Сети появился очередной инсайд о стоимости новых iPhone. На этот раз аналитик назвал разницу между ценниками.

Бюджетный iPhone с ЖК-экраном будет стоить $799. Цена двух флагманов с OLED-экраном будет на $200 дороже. Об этом сообщает аналитик Rosenblatt Юнь Джанг в исследовательском отчёте.

По его словам, iPhone с ЖК-экраном будет доступнее других из-за бюджетного дисплея и более дешёвого аппаратного обеспечения. Соответственно, два других iPhone, если верить информации Джанга, будут стоить в районе $1000.

Rosenblatt рассчитывает, что бюджетная модель будет самой продаваемой. По их мнению, она должна стать заменой iPhone 6S и SE.