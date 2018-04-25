Xiaomi выпустила очередной смартфон на "чистом" Android

Девайс отличается двойной камерой с поддержкой нейросетей, безрамочным дисплеем и облегчённым Android.

Китайская компания выпустила новый смартфон Mi 6X, который в мире и в России будет продаваться под названием Mi A2. Главной особенностью девайса является "чистый" Android, передаёт Android Authority.

Смартфон получил безрамочный дисплей с соотношением сторон 18:9, 6-дюймовой диагональю и разрешением 2160 x 1080 пикселей. Девайс работает на базе процессора Snapdragon 660, оснащён 4 или 6 Гбайт оперативной памяти и 64 или 128 Гбайт встроенной. Mi 6X имеет двойную основную камеру с сенсорами 20 и 12 мегапикселей, фронталка получила разрешение 20 мегапикселей. Получившиеся фотографии и видео обрабатываются нейросетями.

Аппарат имеет аккумулятор ёмкостью 3010 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0, порт USB Type-C и дактилоскопический датчик на задней панели. Смартфон работает под управлением "чистого" Android — операционная система не имеет надстроек. Девайс будет доступен в продаже 27 апреля по стартовой цене около $253. Топовая модель смартфона с 6 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт встроенной будет стоить $316.