Puma выпустит собственные умные часы

Немецкий концерн договорился с американской часовой компанией Fossil и покажет первые часы в 2019 году.

Немецкий производитель спортивной экипировки собирается выйти на рынок умных девайсов. В следующем году Puma представит свои первые смарт-часы, передаёт TechRadar.

О готовящихся смарт-часах заговорили после новости о партнёрстве между немецким брендом и компанией Fossil, американским производителем часов. Судя по слухам, обе компании планируют выпустить умные часы, их дизайном займётся Puma (также они получат логотип немцев), а начинкой — Fossil. Соглашение между корпорациями заключено до 2028 года, а выход первого устройства состоится до конца 2019 года.

На данный момент крупные спортивные компании пока не представлены на рынке умных часов. Например, Adidas и Nike в своё время выпускали фитнес-браслеты с отображением времени и подсчётом активности пользователя, но именно умными часами со сложным устройством их назвать сложно.