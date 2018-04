iPhone 6s Plus живёт дольше 7 Plus и 8 Plus

Смартфон 2015 года неожиданно обогнал современных конкурентов в тесте на время автономной работы.

iPhone 6s Plus на iOS 11 держит заряд батареи дольше iPhone 7 Plus и 8 Plus. Об этом свидетельствует эксперимент Digital Trends.

Исследователи взяли для теста четыре iPhone: 6s Plus, 7 Plus, 8 Plus и X. Они подключили их к одному профилю и установили одинаковый уровень яркости. Затем они включили на каждом устройстве 10-часовое видео.

Дольше всех продержался iPhone X — смартфон Apple последнего поколения держал заряд 9 часов 24 минуты. Второй результат неожиданно выдал 6s Plus — гаджет 2015 года проработал 8 часов 47 минут. 8 Plus и 7 Plus же продержались 7 часов 46 минут и 7 часов 22 минуты соответственно.

Исследователи Digital Trends объясняют такой показатель 6s Plus одним аргументом: iOS 11 адаптирована под девайс так, чтобы он экономил заряд.