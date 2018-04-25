OnePlus 6 будет представлен 16 мая в Лондоне

OnePlus 6 будет представлен 16 мая в спортивном комплексе Коппер-Бокс в Лондоне. Об этом сообщила компания на официальном сайте.
Компания выпустила рекламный ролик на официальном YouTube-канале. Судя по подаче, фишкой устройства станет производительность.
Ранее OnePlus официально подтвердила характеристики флагмана. Устройство получит процессор Snapdragon 845. Оперативная память гаджета составит 8 Гб, а хранилище — 256 Гб.
Смартфон будет оснащён водонепроницаемым корпусом из стекла Gorilla Glass и поддержкой беспроводной зарядки. Также девайс получит популярную в китайском кругу "монобровь".
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