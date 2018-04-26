Meizu выпустит первый смартфон с "чистым" Android

Meizu вслед за Huawei может уже в этом году представить ультрабюджетный смартфон с неплохим набором функций.

Исполнительный директор китайского вендора Meizu Ард Баудлинг объявил о сотрудничестве с Google, нацеленном на выпуск первого смартфона этого бренда с "чистым" Android. Об этом Баудлинг рассказал в своём "твиттере".

Those of you who've been following me for a while know how passionate I am about Android Go.



I'm proud to share we're working together with Google to launch Meizu's first #AndroidGoEdition smartphone! pic.twitter.com/r9vaZQaaeH — Ard Boudeling (@ArdCB) 24 апреля 2018 г.

"Мои подписчики знают, какой я страстный поклонник Android Go. Горжусь тем, что мы начали работать с Google над первым смартфоном с "чистым" Android".

Из договора о сотрудничестве между компаниями следует, что в скором времени китайский производитель и Google выпустят первый смартфон Meizu, основанный на ОС Android Go. О сроках релиза и названии будущего девайса не сообщается. Журналисты поставили под сомнение возможность выхода этого аппарата в США из-за "торговой войны" между американским правительством и несколькими китайскими вендорами.

Напомним, в конце февраля стало известно, что Huawei выпустит первый аппарат на подобной платформе — Android Oreo Go Y5 Lite. Отметим, что Android Go является операционной системой для смартфонов с низкой производительностью. Такие девайсы популярны в развивающихся странах, вроде Индии или Китая, где у многих потребителей нет возможности приобрести дорогой смартфон.