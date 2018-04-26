Xiaomi вышла на первое место по продажам смартфонов в Рунете

Китайский вендор завоевал первое место по продажам в Интернете и находится на четвёртом месте по продажам в офлайн-магазинах.

Смартфоны китайского производителя скинули iPhone и стали самыми популярными в Интернет-магазинах в России. На аппараты Xiaomi приходится 20% рынка, передают "Ведомости".

По данным российских ретейлеров и представителей AliExpress, в марте смартфоны Xiaomi заняли 20% рынка по продажам в Интернете. Девайсы китайцев скинули с первого места Apple, iPhone которой сейчас имеют 18% рынка. На третьем месте осталась Samsung, чья доля не изменилась — 17%.

Эксперты полагают, что успех китайского вендора обусловлен распродажами в начале этого года. Также продвижению бренда в России помогла договорённость с Tmall (дочка AliExpress) — в этом магазине с декабря прошлого года можно приобрести девайсы Xiaomi с быстрой доставкой в нашу страну. По данным ретейлеров, сейчас Xiaomi занимает четвёртое место по продаже смартфонов в России в офлайн-магазинах с долей 8,3%.