Huawei обвиняется в нарушении санкций США против Ирана

Государственные органы Штатов проверят китайскую компанию на соблюдение санкций против Ирана.

Министерство юстиции США проверит китайского электронного гиганта Huawei на соблюдение санкций против Ирана. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Детали расследования не сообщаются. Напомним, год назад Правительство США оштрафовало другого китайского вендора — ZTE на $1,2 миллиарда. Компания продавала смартфоны в Иране и Северной Корее.

Huawei не смогла прижиться на рынке смартфонов США. Ранее спецслужбы предупредили жителей об опасности использования китайских смартфонов. По их словам, они используют их личные данные и предоставляют третьим лицам.