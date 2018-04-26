Рынок смартфонов Китая сократился на 8%. Apple обогнала Xiaomi по популярности

В Сети появился квартальный отчёт по китайскому рынку смартфонов в период с января по май 2018 года.

Число поставок смартфонов в Китае в первом квартале 2018 года сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщает Counterpoint в исследовательском отчёте.

Общее число продаж смартфонов, соответственно, снизилось. Больше всего это сказалось на непопулярных производителях: доля брендов вне топ-5 по популярности от общего числа продаж составила 18%, тогда как за аналогичный период 2017 года — 28%.

Лидером по числу продаж осталась Huawei с 21,6%, на втором месте идёт OPPO с 17,6%, а замыкает тройку Vivo с 15,5%. На четвёртом месте расположилась Apple с 14,3%, на пятом идёт Xiaomi с 13,1%.

Возвращение Apple на четвёртое место — главное событие финансового квартала. Напомним, китайский бренд отодвинул купертиновцев на пятое место по итогам 2017 года. Аналитики говорят, что главную роль в подъёме бренда сыграли продажи флагмана iPhone X.