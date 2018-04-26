iPhone SE 2 появился на фото. С джеком и стеклянным корпусом

Вариант второго бюджетника в истории Apple засветился в Weibo. Возможно, его представят уже в мае.

В Сети появились снимки iPhone SE 2. Кадры разместил чешский сайт Letemsvetem в китайской социальной сети Weibo.

Запечатлённый девайс не совсем соответствует ранее полученным инсайдам и современным стандартам рынка смартфонов. Он получил стеклянный корпус для поддержки беспроводной зарядки и боковую панель как у первого SE. Также девайс оснащен сканером пальца и одинарной камерой.

Интересно, что на нижней боковой панели присутствует аудиоджек. Хотя ранее, по данным производителей корпусов iPhone, сообщалось, что его не будет. Кроме того, смартфон получил толстые рамки. Нетипично для индустрии, которая стремится к безрамочности.

Ранее сообщалось, что Apple представит iPhone SE 2 в мае. Об этом сообщил Appleinsider со ссылкой на китайское издание Macotakara, которое в свою очередь получило информацию от поставщиков Apple.