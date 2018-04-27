Новый бюджетный iPhone не получит 3D Touch

"Яблочная" компания откажется от технологии, чтобы снизить цену на новое устройство.

В бюджетном iPhone 2018 года не будет технологии 3D Touch. Об этом сообщает аналитик KGI Securities Минг Чжи Куо в исследовательском отчёте.

Вместо неё устройство получит технологию Cover Glass Sensor (CGS) с сенсором прямо на защитном стекле. Это сделает смартфон более прочным.

Проблема в том, что технология 3D Touch очень дорогая. И, чтобы снизить цену на бюджетное устройство, Apple откажется от неё в бюджетной модели iPhone.

Напомним, в 2018 году "яблочная" компания представит три iPhone. Другие модели получат 3D Touch. А вот в 2019, по информации Куо, Apple хочет полностью перейти на CGS.