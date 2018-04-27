Apple официально "убила" линейку своих роутеров

Компания полагает, что больше никак не может улучшить свой роутер, а поэтому уходит с этого рынка.

Купертиновская компания отказалась от дальнейшего производства и продаж роутеров AirPort. Специалисты, занимающиеся разработкой устройства, ещё в 2016 году перешли в другие отделы Apple, сообщает 9to5Mac.

Вендор не обновлял роутеры с 2013 года, сейчас в линейке доступны девайсы AirPort Express, AirPort Extreme и AirPort Time capsule. Стоимость самого дешёвого из них составляет 7990 рублей. Роутеры были предназначены для подключения Apple-техники к Wi-Fi-сети, также благодаря встроенному накопителю возможно удалённое резервное копирование. Отчасти этим объясняется их завышенная цена, самой дорогой гаджет стоит 32 000 рублей.

Как сообщает 9to5Mac со ссылкой на представителя компании, в будущем Apple может вернуться к производству роутеров и маршрутизаторов. Однако сейчас вендор не считает, что может создать принципиально новый продукт.