iPhone 2019 года получат новые OLED-дисплеи. Менее надёжные

"Яблочная" компания давно хочет снизить зависимость от комплектующих главного конкурента на арене смартфонов.

LG станет вторым поставщиком OLED-экранов для iPhone. Об этом сообщает азиатский ресурс South China Morning Post.

Компания будет отгружать 2–4 миллиона единиц дисплеев за одну поставку. Первыми экран от LG получат некоторые iPhone 2019 года. Подробно о распределении OLED-экранов LG и Samsung на смартфоны не говорится.

Apple хочет снизить зависимость от Samsung. Сейчас главный конкурент на арене смартфонов — единственный поставщик OLED-экранов.

Отметим, что OLED-экраны LG не самые надёжные. Ранее пользователи смартфонов Google Pixel 2 XL массово жаловались на выгорание пикселей экранов, которые делала именно LG.