Huawei представит первый смартфон с 5G ровно через год

Представители электронного гиганта рассказали о планах по развитию нового стандарта мобильной связи.

Huawei представит комплектующие для мобильной связи 5G в начале марта 2019 года. Первый смартфон с поддержкой 5G компания презентует в июне 2019 года, об этом сообщает Digitimes со ссылкой на исполнительного директора компании Эрика Сюя.

Поддержка такой мобильной связи позволит вести прямую трансляцию или использовать приложения с дополненной или виртуальной реальностью без подключения к Wi-Fi. Huawei активно принимает участие в разработке 5G и лично покажет её возможности.

Параметры частот 5G уже известны. Сеть включит в себя поддержку низкочастотного спектра на 600–700 Мгц, среднечастотного на 3,5 Ггц и высокочастотного на 50 Ггц.