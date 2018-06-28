Galaxy Note 8 прекратит существование

Корейский электронный гигант снял модель с производства, чтобы не мешать продажам смартфонов нового поколения.

Samsung прекратит продажи Galaxy Note 8 после презентации Galaxy Note 9. Об этом сообщает PhoneArena со ссылкой на аналитика MRG Эльдара Муртазина.

По словам эксперта, компания прекратила поставки Note 8 около двух месяцев назад. Получается, сейчас в магазинах находятся экземпляры последней партии. Смартфон недолго простоит вместе с Note 9 и скоро пропадёт с витрин навсегда.

Муртазин считает, что продавать одновременно Note 9 и Note 8 нецелесообразно. Внешне они будут очень похожи, по возможностям смартфон восьмого поколения мало в чём уступает флагманам 2018 года.

Также аналитик сказал, что подобным образом поступит Apple с iPhone X. Компания тоже прекратит производство революционного девайса после выпуска нового поколения.

Напомним, Note 9 представят 9 августа в Нью-Йорке. Samsung сообщила об этом на официальном сайте и выложила проморолик на YouTube.