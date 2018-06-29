OnePlus выпустит первый смартфон с 5G в 2019 году

Несмотря на то что стандарт 5G только тестируется, китайский производитель пообещал представить смартфон, работающий с сетями пятого поколения, менее чем через год.

Генеральный директор OnePlus Пит Лау заявил, что компания выпустит первый смартфон с поддержкой 5G в следующем году, передаёт Android Authority.

По словам Лау, компания активно сотрудничает с американским производителем процессоров Qualcomm. Например, последний флагман вендора, OnePlus 6, был оснащён чипом Snapdragon 845. Лау ожидает, что компания в ближайшее время выпустит процессор, поддерживающий работу в сетях пятого поколения.

Также ожидается, что следующий девайс вендора первым делом выйдет эксклюзивно для американских абонентов местных операторов. Несмотря на амбициозные планы руководства OnePlus, эксперты считают, что из-за разногласий между американским и китайским правительством по экономическим вопросам релиз аппарата может затянуться.