Tesla выпустила портативную беспроводную зарядку для смартфонов

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Tesla выпустила портативную беспроводную зарядку для смартфонов

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Фото: © Tesla

Компания представила портативный коврик для зарядки мобильного устройства, который не выделяется мощностью.

Tesla выпустила пауэрбанк Tesla Wireless Charger, сделанный по стандарту Qi. Об этом сообщает the Verge.

Это прямоугольный коврик, на который поместится только один смартфон. Он оснащён батареей с ёмкостью в 6000 мАч. Положенное на него устройство будет заряжаться с мощностью 5 Ватт.

<p>Фото: © Tesla</p>

Также устройство получило разъём USB-C. С его помощью можно будет зарядить смартфон без поддержки беспроводной зарядки.

<p>Фото: © Tesla</p>

Компания подаёт подобные аксессуары как премиальные устройства для iPhone. На деле с его помощью можно заряжать любой смартфон с поддержкой беспроводной зарядки Qi.

Стоимость Tesla Wireless Charger — $65. Устройство появилось на официальном сайте компании.

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