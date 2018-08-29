Tesla выпустила портативную беспроводную зарядку для смартфонов

Компания представила портативный коврик для зарядки мобильного устройства, который не выделяется мощностью.

Tesla выпустила пауэрбанк Tesla Wireless Charger, сделанный по стандарту Qi. Об этом сообщает the Verge.

Это прямоугольный коврик, на который поместится только один смартфон. Он оснащён батареей с ёмкостью в 6000 мАч. Положенное на него устройство будет заряжаться с мощностью 5 Ватт.

Также устройство получило разъём USB-C. С его помощью можно будет зарядить смартфон без поддержки беспроводной зарядки.

Компания подаёт подобные аксессуары как премиальные устройства для iPhone. На деле с его помощью можно заряжать любой смартфон с поддержкой беспроводной зарядки Qi.

Стоимость Tesla Wireless Charger — $65. Устройство появилось на официальном сайте компании.