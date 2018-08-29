Смартфоны Huawei оказались популярнее iPhone

Китайский технологический гигант отгрузил в магазины электроники больше смартфонов, чем Apple.

Huawei обошла Apple по числу отгруженных смартфонов в магазины электроники во втором квартале 2018 года. Об этом сообщают аналитики Gartner.

В первую очередь компания отметила увеличение числа отгрузок смартфонов. За обозначенный период производители мобильных устройств поставили 374 миллиона единиц, тогда как за аналогичный период прошлого года было отгружено 366 миллионов гаджетов.

Самый большой рост спроса на смартфоны показала Huawei. За последний год компания увеличила число отгрузок с 36 до 50 миллионов экземпляров. Это позволило электронному гиганту подняться на второе место по популярности смартфонов. Спрос на мобильные устройства Apple остался примерно на том же уровне (44,7 миллиона отгрузок), но компания опустилась на третье место, уступив Huawei.

Лидером остаётся Samsung, но доля рынка компании уменьшилась: во втором квартале 2018 года компания отгрузила 72 миллиона смартфонов, а за аналогичный период прошлого года — 83 миллиона мобильных устройств.

Главный хит Huawei — субфлагман Honor 10. За первые три месяца после старта продаж его купили более трёх миллионов раз.