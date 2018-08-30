"Яндекс" выпустил детские часы с "Алисой"

Устройство следит за передвижениями юного пользователя и предлагает ему пообщаться с "Алисой".

Российская компания Elari совместно с поисковиком "Яндекс" выпустила умные часы для детей KidPhone 3G. С помощью устройства можно отслеживать передвижение детей, также девайс оснащён помощником "Алиса", передаёт iGuides.

Часы оснащены сотовым модулем, что позволяет звонить по ним и выходить в Интернет. Благодаря модулю 3G в устройстве работает "Алиса", с которой может пообщаться юный пользователь часов. Голосовой помощник может играть с ребёнком в города и другие игры, отвечать на запросы. Отмечается, что детские часы ограничат пользователя от взрослого контента.

Благодаря модулю GPS родители смогут контролировать местоположение их ребёнка. Отметим, что это первый девайс "Яндекса", выпущенный по договорённости с другой компанией. Стоимость KidPhone 3G составит 6990 рублей, 3 сентября носимое устройство поступит в продажу в салоны "Мегафона", а месяц спустя появится у других ретейлеров.