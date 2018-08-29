Macbook Pro 2018 получили важное обновление

Apple в аннотации порекомендовала установить его всем пользователям, но не назвала список изменений.

Apple выпустила второе обновление программного обеспечения для Macbook Pro 2018 с тачбаром. Об этом сообщает AppleInsider.

Это обновление важно для работы десктопа. В аннотации указано, что компания рекомендует установить апдейт всем пользователям. Интересно, что список изменений и нововведений не оглашён.

Возможно, в обновлении компания решила проблему с тротлингом: ноутбуки сильно нагреваются, в результате чего их работа замедляется. Эта проблема частично была решена в первом обновлении программного обеспечения.

В конце июля компания обновила Macbook Pro с тачбаром. Главное нововведение — клавиатура с силиконовыми прослойками, которые защищают клавиши от попадания мелких частиц под них. Также Apple улучшила производительность десктопов: мощность 15-дюймовой версии увеличилась на 70%, 13-дюймовой — на 50%.