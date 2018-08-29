У беспроводной зарядки Apple появился быстрый конкурент

В продаже скоро появится альтернатива беспроводной зарядке Apple. Она также зарядит несколько устройств одновременно.

Компания Zens представила быструю беспроводную зарядку Dual+Watch Aluminium Wireless Charger. Скорее всего, она будет прямым конкурентом Apple AirPower. Об этом сообщает 9to5mac.

Аксессуар представляет собой большой коврик с отдельной областью для смарт-часов. Его особенность в том, что он одновременно сможет зарядить сразу несколько устройств: два смартфона и умные часы. Аппарат будет работать с максимальной мощностью 20 Ватт.

Dual+Watch Aluminium Wireless Charger появится в продаже 15 сентября, её стоимость составит $99. Возможно, это будет главным преимуществом перед AirPower. Скорее всего, за беспроводную зарядку из Купертино Apple попросит $150.

Компания анонсировала AirPower в сентябре 2017 года. Коврик до сих пор не вышел в продажу из-за проблем с оптимизацией: аппарат нагревался, когда заряжает больше одного устройства. Компания объявит о выходе беспроводной зарядки на сентябрьской презентации.