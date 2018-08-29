Xiaomi Redmi Note 6 и Redmi Note 6 Pro прошли сертификацию в России

Кажется, компания готовит два среднебюджетных смартфона со средними характеристиками.

Xiaomi сертифицировала смартфоны Redmi Note 6 и Redmi Note 6 Pro в России. В Сети появился документ от Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщает GSMArena.

Модели получили номера M1806E7TG и M1806E7TH. Технические характеристики, цены и даты выхода устройств не сообщаются, медиа ожидают, что новое поколение будет похоже на предшественников: это будут два среднебюджетных аппарата со средней мощностью.

Серию бюджетников Redmi Note 5 представили 14 февраля текущего года в Индии. Базовая версия Note 5 вышла с одной камерой, модификация Note 5 Pro — с двумя. Note 5 оснащён процессором среднего класса Snapdragon 625, Note 5 Pro — обновлённым Snapdragon 636.

Note 5 вышел в двух версиях: 3+32 ГБ и 3+64 ГБ. Стартовые цены смартфона составляли $156 и $187 соответственно. Note 5 Pro также вышел в двух вариантах: 4+64 ГБ и 6+64 ГБ. На них компания выставила ценники в $218 и $265 соответственно.