Apple купила стартап, разрабатывающий линзы для очков дополненной реальности

Возможно, теперь сотрудники компании будут работать над созданием AR-очков Apple Glasses.

Apple купила технологический стартап Akonia Holographics из Колорадо (США). Об этом сообщает Reuters. Компания занималась изготовлением линз для аппаратов с поддержкой дополненной реальности.

Электронный гигант отказался от комментариев о приобретении стартаппа. Скорее всего, сотрудники Akonia Holographics будут заниматься очками с поддержкой дополненной реальности Apple Glasses. Компания из Купертино планирует выпустить аксессуар в 2020 году.

Akonia Holographics была основана в 2012 году. Сначала она просто хранила голографические данные. Сейчас у неё есть более 200 патентов на различные системы с поддержкой AR.

Apple уделяет много внимания дополненной реальности. О ней было много слов на презентации в сентябре 2017 года. Эту технологию также поддерживает камера True Depth, интегрированная в iPhone X в первую очередь для 3D-сканирования лица Face ID.