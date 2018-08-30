Acer представила игровой ноутбук-трансформер

Устройство от Acer 2 в 1 отличается сенсорным дисплеем и высокой производительностью.

На выставке IFA 2018 в Берлине компания Acer презентовала концептуальный ноутбук Predator Triton 900. Устройство отличается гибридной системой — может трансформироваться из лэптопа в планшет, передаёт The Verge .

Благодаря специальной конструкции ноутбук может превращаться в планшет: дисплей складывается и размещается над клавиатурой. Точной информации о характеристиках нет — известно лишь, что ноутбук имеет сенсорный экран с разрешением 4К, новую систему охлаждения Acer Aeroblade 3D, подсвечиваемую клавиатуру.

Девайс, судя по всему, оснащён топовым игровым процессором Intel и видеокартой NVIDIA. Acer обещает, что финальная версия Predator Triton 900 будет продемонстрирована на выставке CES 2019 в январе. В продажу ноутбук должен выйти примерно через год.