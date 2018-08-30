Половина владельцев iPhone хотят перейти на новую модель

Аналитическая компания провела опрос и выявила повышение интереса к новым смартфонам Apple.

Аналитическая компания Loup Ventures опросила 530 владельцев iPhone в США на тему обновления на новые модели. Выяснилось, что почти половина опрошенных планирует купить новый iPhone в следующем году. Об этом сообщает 9to5mac.

Компания отмечает, что интерес к смартфонам нового поколения гораздо выше, чем год назад. По полученным данным, 48% опрошенных планируют купить iPhone последнего поколения в следующем году, тогда как годом ранее такое желание выразили лишь 25% опрошенных.

Также Loup Ventures опросила пользователей Android-смартфонов. Выяснилось, что 19% юзеров планируют перейти на iPhone нового поколения, тогда как в прошлом году желающих оказалось лишь 12% от общего числа.

В этом году Apple представит три новых iPhone. Базовая версия, скорее всего, будет называться iPhone Xs. Сильными сторонами флагманских моделей будут скорость процессора и улучшенная камера.