Xiaomi Mi MIX 3 появился на фото

Авторитетный инсайдер распространил пост президента компании, выложенный в азиатском микроблоге Weibo.

Президент Xiaomi Линь Бинь опубликовал фото флагмана Mi MIX 3 на странице в Weibo. Для англоязычных пользователей Сети информацию распространил инсайдер Вениамин Гескин.

Xiaomi President Lin Bin released a photo of Xiaomi MIX 3, which will be released in October. pic.twitter.com/jgwqB5fJoC — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 30 августа 2018 г.

Смартфон получит корпус с тонкими боковыми и нижней рамками, верхняя рамка будет толстой. Напомним, у Mi MIX2s толстой была нижняя рамка: там расположилась фронтальная камера — так компания отказалась от "чёлки".

Второй особенностью Mi MIX2s был керамический корпус. Материал корпуса Mi MIX 3 не сообщается.

Гескин добавил, что смартфон выйдет в продажу в октябре текущего года. Технические характеристики и цена будут известны позже.