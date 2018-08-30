Xiaomi Mi MIX 3 появился на фото

Читайте также

Xiaomi Mi MIX 3 появился на фото

1453

Фото: © twitter@VenyaGeskin1

Авторитетный инсайдер распространил пост президента компании, выложенный в азиатском микроблоге Weibo.

Президент Xiaomi Линь Бинь опубликовал фото флагмана Mi MIX 3 на странице в Weibo. Для англоязычных пользователей Сети информацию распространил инсайдер Вениамин Гескин.

Смартфон получит корпус с тонкими боковыми и нижней рамками, верхняя рамка будет толстой. Напомним, у Mi MIX2s толстой была нижняя рамка: там расположилась фронтальная камера — так компания отказалась от "чёлки".

Второй особенностью Mi MIX2s был керамический корпус. Материал корпуса Mi MIX 3 не сообщается.

Гескин добавил, что смартфон выйдет в продажу в октябре текущего года. Технические характеристики и цена будут известны позже.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×