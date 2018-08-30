Новый фитнес-трекер расскажет, насколько вы "разрядились"

Фитнес-браслет от Garmin рассматривает тело пользователя как аккумулятор, который разряжается к концу дня.

На выставке IFA 2019 компания Garmin презентовала новый фитнес-трекер vívosmart 4. Устройство, например, может оценить уровень усталости пользователя, сообщает Gizmodo.

Главной особенностью браслета является функция определения уровня усталости пользователя. По аналогии с уровнем батареи смартфона девайс расскажет, на сколько процентов "заряжено" ваше тело. Например, после хорошего сна девайс покажет 100-процентный уровень тонуса, а после тренировок скорректирует "зарядку". Данный показатель высчитывается на основе пульса, активности и времени сна.

В остальном аппарат не сильно отличается от других фитнес-трекеров на рынке. Время работы от одной зарядки устройства равняется семи дням. Девайс уже доступен для покупки, его стоимость составляет 129 долларов (почти девять тысяч рублей).