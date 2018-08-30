Официально: Презентация новых iPhone состоится 12 сентября в 20:00 по Москве

Авторитетный инсайдер подтвердил дату и время показа новых iPhone, iPad Pro и Apple Watch.

Презентация Apple пройдёт 12 сентября в театре Стива Джобса в Купертино, Калифорния. Об этом сообщил инсайдер Вениамин Гескин в "Твиттере".

It’s official. Apple Special Event - September 12, 2018. 10:00 a.m. pic.twitter.com/cVxfbcR028 — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 30 августа 2018 г.

Показ новых устройств состоится в 10 часов утра по местному времени. По Москве мероприятие начнётся в 20:00.

Apple представит три iPhone нового поколения. Скорее всего, базовая версия будет называться Xs. Также компания покажет новые поколения смарт-часов Apple Watch и iPad Pro. У обоих устройств будут тонкие рамки.

Пользователи Сети уже начали искать намёки в анонсе презентации. По их мнению, из-за чёрного фона открытки стоит ждать тёмного интерфейса в iOS 12, а надписи в золотом оформлении указывают на выход смартфонов в корпусе с соответствующим цветом.