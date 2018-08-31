Рассекречены фотографии новых iPhone

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Рассекречены фотографии новых iPhone

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Фото: © twitter@9to5mac

Судя по снимкам, Apple выпустит как минимум два новых айфона в золотом цвете корпуса.

В сети появились фотографии новых iPhone и Apple Watch. Источник издания 9to5Mac заявляет, что изображения оригинальные.

"iPhone X может получить приставку "S", 6,5-дюймовая модель получит большое обновление".

На изображении можно увидеть пару смартфонов, лежащих друг на друге: с дисплеем на 5,8 и 6,5 дюйма. Источник полагает, что оба смартфона получат название iPhone XS. Также можно заметить золотой цвет металлической рамки айфона — ранее Apple выпускала смартфоны только с серебристой рамкой.

Вместе с iPhone XS в Сеть выложили фотографию Apple Watch. Как сообщает источник, девайс будет иметь дисплей, увеличенный примерно на 15% за счёт уменьшения боковых рамок.

Напомним, что вчера Apple официально подтвердила дату презентации девайсов — 12 сентября. Мероприятие пройдёт в театре Стива Джобса в Купертино в 20:00 по Москве.

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