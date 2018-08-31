Apple заблокировала радужный циферблат в России

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Apple заблокировала радужный циферблат в России

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Фото: © скриншот из видео twitter

Разработчик изучил программный код прошивки и заметил, что циферблат Pride скрыт специально.

Анимированный циферблат Pride в виде радуги для смарт-часов Apple Watch доступен во всех странах, кроме России. Об этом сообщает The Verge.

Если изменить регион, например на США или Францию, циферблат станет доступен. Если выбрать Россию, Pride просто исчезнет. Программист Гильерме Рэмбо отметил, что это не системная ошибка, циферблат действительно заблокирован для пользователей из России.

Издание The Verge полагает, что блокировка циферблата в знак поддержки ЛГБТ-сообществ связана с запретом гей-пропаганды среди подростков в России, принятым в 2013 году. Скорее всего, Apple заблокировала циферблат, чтобы не нарушать местное законодательство.

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